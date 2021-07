Bois le Roi Salle des tilleuls Bois le Roi Bois-le-Roi, Eure Exposition Les harmonies municipales Salle des tilleuls Bois le Roi Bois le Roi Catégories d’évènement: Bois-le-Roi

Eure

Exposition Les harmonies municipales

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Salle des tilleuls Bois le Roi Entrée libre

A partir de photos et cartes postales des années 1920 exposition d’instruments d’harmonie municipale bannières et autres partitions Salle des tilleuls Bois le Roi Place des tilleuls Bois le Roi Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

