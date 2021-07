Cenon Rocher de Palmer Cenon, Gironde Exposition Les habitants de la Zone Libre Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Exposition Les habitants de la Zone Libre Rocher de Palmer, 30 août 2021-30 août 2021, Cenon. Exposition Les habitants de la Zone Libre

du lundi 30 août au vendredi 3 septembre à Rocher de Palmer

Pour moi la photo est un moyen d’expression destiné à partager un point de vue sur le monde qui m’entoure et dont l’humain est au centre. C’est pourquoi, quand Le Labo Photo révélateur d’images, association dont je fais partie, a proposé le thème de « la rive droite, entre deux ponts », je suis allé à la rencontre des gens et particulièrement vers ceux qui ont échoué sur cette rive, après une traversée plus ou moins difficile : ceux qu’on appelle « les migrants ». J’ai rencontré quelques personnes dans un petit squat, près de la place Stalingrad. J’ai fait des portraits et Valbona, une jeune femme albanaise, m’a dit : « il faudra revenir après l’école pour photographier mes enfants. » Je suis revenu, elle avait déménagé. Je l’ai retrouvée dans un grand squat qui venait d’ouvrir à Cenon, une ancienne résidence pour personnes âgées destinée à être rasée pour un futur projet immobilier, où environ 80 familles avaient trouvé refuge, soutenues par différentes associations, collectifs et autres citoyens bénévoles. EN SAVOIR PLUS

Entrée libre, du lundi au vendredi et les soirs de concerts

Exposition Les habitants de la Zone Libre, Rocher de Palmer, Cenon Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-30T14:00:00 2021-08-30T18:00:00;2021-08-31T14:00:00 2021-08-31T18:00:00;2021-09-01T14:00:00 2021-09-01T18:00:00;2021-09-02T14:00:00 2021-09-02T18:00:00;2021-09-03T14:00:00 2021-09-03T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Rocher de Palmer Adresse 1 rue Aristide Briand Cenon Ville Cenon lieuville Rocher de Palmer Cenon