Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Luz-Saint-Sauveur Pour mieux comprendre l’histoire des guides en vallée de Barèges -Gavarnie. Après un premier ouvrage sur “Les cabanes en Vallée de Barèges”, sorti en 2013, puis l’écriture des textes du livre de photographies, “Paysans d’Altitude”, Céline Bonnal a voulu redonner aux guides de la vallée la place qu’ils méritent dans l’histoire du Pyrénéisme.

Après 3 ans de recherches, elle a retrouvé 232 montagnards guides, homologués par la Commission Syndicale ou le Club Alpin qui ont conduit les touristes, puis les Pyrénéistes sur les cimes. Elle vient de terminer un nouvel ouvrage sur les Guides de Cauterets en avril 2022. c.agnouede65@orange.fr LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue de Gavarnie Luz-Saint-Sauveur

