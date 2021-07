Exposition Les Graveuzes Oloron-Sainte-Marie, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Oloron-Sainte-Marie.

Exposition Les Graveuzes 2021-07-16 14:00:00 – 2021-07-28 19:00:00 Galerie Révol 10 Rue de Révol

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Les GraveuZes, est un collectif de cinq artistes paloises : Cécile Chopin, Sophie Darnal, Marie Demias-Koch, Sophie R’Marchand et Janine Somson, créé en juin 2017 et hébergé au sein d’un collectif d’artistes et d’artisans dans l’Usine à Gaz à Jurançon. Dans cet atelier, elles réalisent des expérimentations, des recherches et bien sûr de la production d’estampe, dans un climat d’émulation et de partage.

Leurs échanges les enrichissent, les stimulent et les incitent à se dépasser. Chacune d’elles se développe dans son propre

univers, résolument figuratif, purement graphique, abstrait ou expérimental.

Fermé le jeudi.

Les artistes vous proposent, le samedi 17 juillet à 15h de mieux comprendre leur art en vous expliquant leur technique et en répondant à vos questions.

