du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Espace Champlain

### En résidence, ce duo d’artistes, Benoit Hapiot et Xavier Jallais, ont relevé le défi de faire perdurer le dialogue entre la francophonie et les migrations, identité propre de Brouage. Complémentaires par leurs disciplines respectives, les deux artistes révèlent un lien entre les graffitis autographes du XVIIe siècle et l’expression actuelle du street art.

Gratuit. Entrée libre.

En résidence, ce duo d'artistes, Benoit Hapiot et Xavier Jallais, ont relevé le défi de faire perdurer le dialogue entre la francophonie et les migrations, identité propre de Brouage. Espace Champlain 10, rue Samuel Champlain 17320 Marennes-Hiers-Brouage

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

