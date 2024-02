Exposition Les Fugitives La Rochelle, lundi 29 janvier 2024.

Exposition Les Fugitives La Rochelle Charente-Maritime

L’installation poétique vise à sensibiliser aux violences de genre et aux féminicides. À travers ses cyanotypies et poèmes, Noé Pariente nous encourage à explorer notre rapport au corps, un corps qui parfois nous est étranger et compliqué de comprendre.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-29

fin : 2024-03-08

Maison de l’étudiant 3 passage Jacqueline de Romilly

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

L’événement Exposition Les Fugitives La Rochelle a été mis à jour le 2024-02-01 par La Rochelle Tourisme