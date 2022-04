Exposition “Les forteresses de l’Empereur” Service historique de la Défense, 14 mai 2022 15:00, Vincennes.

Ouverture exceptionnelle avec animations de l’exposition “Les forteresses de l’Empereur”

Le Service historique de la Défense vous invite à découvrir l’exposition « Les forteresses de l’Empereur, Napoléon et ses ingénieurs militaire dans l’Europe en guerre » lors de la Nuit européenne des Musées qui se déroulera au château de Vincennes, le samedi 14 mai de 15h à 23h.

Des visites guidées seront proposées au public dans les salons du Pavillon du Roi à 16h, 18h, 20h et 22h ainsi qu’une vente dédicacée du catalogue de l’exposition par les commissaires entre 15h et 23h.

À l’occasion de cette ouverture exceptionnelle, des animations sur le thème du Premier Empire seront proposées au public (sous réserve des conditions météorologiques). :

– Danser une contredanse dans la cour d’honneur à 15h, 17h, 20h et 22h et quadrille dans l’antichambre de la Reine à 16h, 17h, 19h et 21h, avec Carnet de Bal ;

– Aubades autour de l’Empire dans la cour d’honneur à 19h et 21h, avec le quintette de la Préfecture de Police de Paris ;

– Reconstitution historique des artilleurs de la garde, de 15h à 23h, avec l’association Le livre, l’histoire et l’obusier.

L’exposition est également accessible en visite libre de 9h30 à 15h.

Manifestation gratuite. Dans le contexte international actuel et dans le cadre des mesures de sécurité en vigueur, l’accès au site du Château de Vincennes est désormais conditionné à la présentation d’un titre d’identité pour les visiteurs. Le port du masque est fortement recommandé à l’intérieur du pavillon du Roi.

Lieu de conservation des archives des ministères chargés des affaires militaires depuis l’origine, le Service historique de la Défense (SHD) dispose en outre d’une bibliothèque spécialisée parmi les plus riches de France. Il est également chargé d’homologuer, de répertorier et de rassembler les éléments de la symbolique militaire (emblèmes et insignes) et de contribuer aux travaux relatifs à l’histoire de la Défense.

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/

Saturday 14 May, 15:00

The Service historique de la Défense (SHD), a place where the archives of the ministries responsible for military affairs have been kept since the beginning, also has one of the richest specialized libraries in France. He is also responsible for certifying, cataloguing and assembling elements of military symbolism (emblems and insignia) and contributing to work on the history of Defence.

El Servicio Histórico de Defensa le invita a descubrir la exposición «Las fortalezas del Emperador, Napoleón y sus ingenieros militares en Europa en guerra» durante la Noche Europea de los Museos que se desarrollará en el castillo de Vincennes, el sábado 14 de mayo de 15h a 23h.

Se ofrecerán visitas guiadas al público en los salones del Pabellón del Rey a las 16.00, 18.00, 20.00 y 22.00, así como una venta dedicada del catálogo de la exposición por los comisarios entre las 15.00 y las 23.00 horas.

Con motivo de esta apertura excepcional, se ofrecerán al público animaciones sobre el tema del Primer Imperio (sujeto a las condiciones meteorológicas). :

Bailar una contradanza en el patio de honor a las 3:00, 5:00, 8:00 y 10:00 y cuadrilla en la antesala de la Reina a las 4:00, 5:00, 7:00 y 9:00, con Carnet de Bal;

Aubades alrededor del Imperio en el patio de honor a las 19h y 21h, con el quinteto de la Prefectura de Policía de París;

Recreación histórica de los artilleros de la guardia, de 15:00 a 23:00, con la asociación El libro, la historia y el obús.

La exposición también es accesible en visita libre de 9:30 a 15:00.

Manifestación gratuita. En el contexto internacional actual y en el marco de las medidas de seguridad vigentes, el acceso al sitio del Château de Vincennes está condicionado a la presentación de un documento de identidad para los visitantes. El uso de la máscara es muy recomendable dentro del pabellón del Rey.

Sábado 14 mayo, 15:00

