Le Service historique de la Défense vous invite à découvrir l’exposition « Les forteresses de l’Empereur, Napoléon et ses ingénieurs militaire dans l’Europe en guerre » lors de la Nuit européenne des Musées qui se déroulera au château de Vincennes, le samedi 14 mai de 15h à 23h. Des visites guidées seront proposées au public dans les salons du Pavillon du Roi à 16h, 18h, 20h et 22h ainsi qu’une vente dédicacée du catalogue de l’exposition par les commissaires entre 15h et 23h. À l’occasion de cette ouverture exceptionnelle, des animations sur le thème du Premier Empire seront proposées au public (sous réserve des conditions météorologiques). : – Danser une contredanse dans la cour d’honneur à 15h, 17h, 20h et 22h et quadrille dans l’antichambre de la Reine à 16h, 17h, 19h et 21h, avec Carnet de Bal ; – Aubades autour de l’Empire dans la cour d’honneur à 19h et 21h, avec le quintette de la Préfecture de Police de Paris ; – Reconstitution historique des artilleurs de la garde, de 15h à 23h, avec l’association Le livre, l’histoire et l’obusier. L’exposition est également accessible en visite libre de 9h30 à 15h. Manifestation gratuite. Dans le contexte international actuel et dans le cadre des mesures de sécurité en vigueur, l’accès au site du Château de Vincennes est désormais conditionné à la présentation d’un titre d’identité pour les visiteurs. Le port du masque est fortement recommandé à l’intérieur du pavillon du Roi. Château de Vincennes Service historique de la Défense, avenue de Paris, 94306 Vincennes Le samedi 14 mai Horaires de 15h à 23h

