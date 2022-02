Exposition « Les formes de la nature » Médiathèque de Verrières Verrières Catégories d’évènement: Verrières

Vienne

Exposition « Les formes de la nature » Médiathèque de Verrières, 1 mars 2022, Verrières. Exposition « Les formes de la nature »

du mardi 1 mars au samedi 19 mars à Médiathèque de Verrières

Sphères, polygones, hélices, réseaux, explosions : dans la Nature, les formes fondamentales se répètent, imposées par les contraintes physiques de notre environnement à trois dimensions. 8 panneaux et de magnifiques photos.

Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque

Retrouvez au travers de magnifiques photographies, la beauté de la géométrie dans la nature. Du 1er au 19 mars inclus. Médiathèque de Verrières 2, Place de Coume 86410 Verrières Verrières Bas Conac Vienne

2022-03-01 au 2022-03-19

