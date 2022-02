Exposition « Les formes dans la Nature » Médiathèque Jules Verne Usson-du-Poitou Catégories d’évènement: Usson-du-Poitou

Vienne

Exposition « Les formes dans la Nature » Médiathèque Jules Verne, 22 mars 2022, Usson-du-Poitou. Exposition « Les formes dans la Nature »

du mardi 22 mars au samedi 9 avril à Médiathèque Jules Verne

Exposition Les formes dans la nature : Sphères, polygones, hélices, réseaux, explosions : dans la nature, les formes fondamentales se répètent, imposées par les contraintes de notre environnement à trois dimensions.

Gratuit aux heures d’ouverture

Exposition tout public à découvrir aux heures d’ouverture de la médiathèque Médiathèque Jules Verne 19, rue du Général de Gaulle 86350 Usson du Poitou Usson-du-Poitou Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T14:00:00 2022-03-22T17:30:00;2022-03-23T09:00:00 2022-03-23T13:00:00;2022-03-24T14:00:00 2022-03-24T17:30:00;2022-03-25T14:00:00 2022-03-25T17:30:00;2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T12:00:00;2022-03-29T14:00:00 2022-03-29T17:30:00;2022-03-30T09:00:00 2022-03-30T12:00:00;2022-03-31T14:00:00 2022-03-31T17:30:00;2022-04-01T14:00:00 2022-04-01T17:30:00;2022-04-02T09:00:00 2022-04-02T12:00:00;2022-04-05T14:00:00 2022-04-05T17:30:00;2022-04-06T09:00:00 2022-04-06T12:00:00;2022-04-07T14:00:00 2022-04-07T17:30:00;2022-04-08T14:00:00 2022-04-08T17:30:00;2022-04-09T09:00:00 2022-04-09T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Usson-du-Poitou, Vienne Autres Lieu Médiathèque Jules Verne Adresse 19, rue du Général de Gaulle 86350 Usson du Poitou Ville Usson-du-Poitou lieuville Médiathèque Jules Verne Usson-du-Poitou Departement Vienne

Médiathèque Jules Verne Usson-du-Poitou Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/usson-du-poitou/

Exposition « Les formes dans la Nature » Médiathèque Jules Verne 2022-03-22 was last modified: by Exposition « Les formes dans la Nature » Médiathèque Jules Verne Médiathèque Jules Verne 22 mars 2022 Médiathèque Jules Verne Usson-du-Poitou Usson-du-Poitou

Usson-du-Poitou Vienne