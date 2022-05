EXPOSITION “LES FETES OCCITANES ET LEURS HYBRIDATIONS”

EXPOSITION “LES FETES OCCITANES ET LEURS HYBRIDATIONS”, 25 juin 2022, . EXPOSITION “LES FETES OCCITANES ET LEURS HYBRIDATIONS”

2022-06-25 – 2022-09-18 Exposition en partenariat avec le CIRDOC – Institut Occitan de Cultura. Il y a un peu plus de 40 ans paraissait le livre “La Fête en Languedoc” signé par le photographe Charles Camberoque et l’ethnologue Daniel Fabre. Cet ouvrage a marqué une étape dans la revitalisation de pratiques séculaires mises en péril par la normalisation des référents culturels, et une société qui les a contraint à la marginalité. Carnavals, totems, géants, animaux, symboles, mythes, danses, musiques, rendez-vous populaires et autres feux de la Saint-Jean…derrière ces cosmogonies multiples et ces moments de communion se découvrent de nombreux emprunts culturels, entre hybridations et réinventions. >Horaires non définis

>Renseignements au 04.67.01.03.11

>Entrée libre Exposition en partenariat avec le CIRDOC – Institut Occitan de Cultura. Exposition en partenariat avec le CIRDOC – Institut Occitan de Cultura. Il y a un peu plus de 40 ans paraissait le livre “La Fête en Languedoc” signé par le photographe Charles Camberoque et l’ethnologue Daniel Fabre. Cet ouvrage a marqué une étape dans la revitalisation de pratiques séculaires mises en péril par la normalisation des référents culturels, et une société qui les a contraint à la marginalité. Carnavals, totems, géants, animaux, symboles, mythes, danses, musiques, rendez-vous populaires et autres feux de la Saint-Jean…derrière ces cosmogonies multiples et ces moments de communion se découvrent de nombreux emprunts culturels, entre hybridations et réinventions. >Horaires non définis

>Renseignements au 04.67.01.03.11

>Entrée libre dernière mise à jour : 2022-05-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville