Exposition : Les femmes ukrainiennes exilées en France : une archive de la résilience Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Exposition : Les femmes ukrainiennes exilées en France : une archive de la résilience Médiathèque Françoise Sagan, 7 mars 2023, Paris. Le mardi 07 mars 2023

de 19h00 à 21h00

. gratuit

Le 24 février 2022 vers 4h du matin, l’armée russe a envahi l’Ukraine. En mars, Olena Fokova quitte Boutcha et s’installe à Paris. Depuis son arrivée en France, elle photographie des femmes ukrainiennes réfugiées en France. Dans le même temps, Agnieszka Zuk recueillent leurs témoignages. Ensemble, elles tentent de documenter et de faire entendre l’histoire des femmes ukrainiennes exilées, entre rupture et recommencement, entre vulnérabilité et résilience, comme un écho à l’histoire du Centre-Europe. Récit à partir des témoignages recueillis par Agnieszka Zuk (projet éditorial) Vernissage et lectures le mardi 7 mars 2023 à 19h Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris Contact : 01 53 24 69 70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan

Médiathèque Françoise sagan

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Françoise Sagan Adresse 8 rue Léon Schwartzenberg Ville Paris lieuville Médiathèque Françoise Sagan Paris Departement Paris

Médiathèque Françoise Sagan Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Exposition : Les femmes ukrainiennes exilées en France : une archive de la résilience Médiathèque Françoise Sagan 2023-03-07 was last modified: by Exposition : Les femmes ukrainiennes exilées en France : une archive de la résilience Médiathèque Françoise Sagan Médiathèque Françoise Sagan 7 mars 2023 Médiathèque Françoise Sagan Paris Paris

Paris Paris