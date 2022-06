Exposition – « Les femmes et la mer en Cap Sizun …et ailleurs. » Audierne Audierne Catégories d’évènement: 29770

Audierne

Exposition – « Les femmes et la mer en Cap Sizun …et ailleurs. » Audierne, 1 juillet 2022, Audierne. Exposition – « Les femmes et la mer en Cap Sizun …et ailleurs. » Audierne

2022-07-01 – 2022-08-31

Audierne 29770 Cette année la Musée maritime a choisi de mettre en valeur le rôle des femmes dans le Cap maritime. Celui, d’abord, des femmes de marins-pêcheurs : en plus des tâches ménagères, la contribution fréquente par le travail aux champs ou au ramendage des filets, l’implication dans les conserveries des sardines, dans les métiers du mareyage ou de l’armement, ou encore dans les cafés où se traitaient la répartition des parts et la préparation des avitaillements… Celui ensuite, des femmes de marins des marines de commerce et de guerre, où les capistes servaient de plus en plus nombreux. Les absences pouvaient être bien longues. En l’absence du mari, tous les soucis de la maison et des enfants, toutes les décisions importantes, reposent sur elles. Celui, enfin des femmes-marins, dont le nombre progresse lentement mais sûrement, même dans les marines du long cours… musee-maritime0401@orange.fr +33 2 98 70 27 49 http://www.museemaritime.fr/ Cette année la Musée maritime a choisi de mettre en valeur le rôle des femmes dans le Cap maritime. Celui, d’abord, des femmes de marins-pêcheurs : en plus des tâches ménagères, la contribution fréquente par le travail aux champs ou au ramendage des filets, l’implication dans les conserveries des sardines, dans les métiers du mareyage ou de l’armement, ou encore dans les cafés où se traitaient la répartition des parts et la préparation des avitaillements… Celui ensuite, des femmes de marins des marines de commerce et de guerre, où les capistes servaient de plus en plus nombreux. Les absences pouvaient être bien longues. En l’absence du mari, tous les soucis de la maison et des enfants, toutes les décisions importantes, reposent sur elles. Celui, enfin des femmes-marins, dont le nombre progresse lentement mais sûrement, même dans les marines du long cours… Audierne

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 29770, Audierne Autres Lieu Audierne Adresse Ville Audierne lieuville Audierne Departement 29770

Audierne Audierne 29770 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/audierne/

Exposition – « Les femmes et la mer en Cap Sizun …et ailleurs. » Audierne 2022-07-01 was last modified: by Exposition – « Les femmes et la mer en Cap Sizun …et ailleurs. » Audierne Audierne 1 juillet 2022 29770 Audierne

Audierne 29770