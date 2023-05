Exposition « Les femmes du lien » La Fabrique de la solidarité, 1 mars 2023, Paris.

Du mercredi 01 mars 2023 au vendredi 26 mai 2023

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h30 à 17h00

Public adultes. gratuit

Visite de l’exposition libre.

Découvrez cette exposition conçue à partir du roman-photo « Les femmes du lien » de Vincent Jarousseau et profitez du vernissage pour obtenir une dédicace de l’auteur !

Huit femmes parmi les trois millions de travailleuses « essentielles » que la crise sanitaire a mises en lumière. Pendant deux ans, Vincent Jarousseau a cheminé à leurs côtés. Cette exposition restitue leurs propos en images. Pour rendre compte de leurs conditions de travail et de vie, faire ressentir la complexité et la diversité des expériences, et adopter le point de vue de celles qui créent du lien dans nos sociétés.

Des femmes au service des autres

Dans cette vidéo, Vincent Jarousseau raconte le quotidien de Séverine, auxiliaire de vie sociale, Marie-Basile, aide à domicile et Marie-Ève, assistante familiale. Trois femmes parmi les trois millions de travailleuses « essentielles » que la crise sanitaire a mises en lumière. Pendant deux ans, il les a suivies, il s’est immergé dans leurs vies, pour les écouter, comprendre leur quotidien et faire entendre leurs revendications.

Le livre « Les femmes du lien » disponible sur le site de la maison d’édition Les Arènes

La Fabrique de la solidarité 8 rue de la Banque 75002 Paris

