Exposition « Les femmes de chez moi », 11 juillet 2022

Exposition « Les femmes de chez moi »



2022-07-11 – 2022-08-21

Photographies, illustration, peinture.

En collaboration avec l’association Team Sama, un projet où plus 100 femmes, artistes et modèles confondues sont mises à l’honneur, mixant origines géographiques et sociales, cultures et visions.

Vernissage et apéro podcast le 4 août à 19 h.

Petite restauration sur place.

dernière mise à jour : 2022-06-28 par