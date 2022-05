Exposition “Les femmes dans la Résistance” – Musée de la Bataille de Normandie Bayeux Bayeux Catégories d’évènement: Bayeux

Calvados

Exposition “Les femmes dans la Résistance” – Musée de la Bataille de Normandie Bayeux, 14 mai 2022, Bayeux. Exposition “Les femmes dans la Résistance” – Musée de la Bataille de Normandie Musée Mémorial de la Bataille de Normandie Boulevard Fabian Ware Bayeux

2022-05-14 09:30:00 09:30:00 – 2022-09-18 18:30:00 18:30:00 Musée Mémorial de la Bataille de Normandie Boulevard Fabian Ware

Bayeux Calvados Bayeux Constituée de 13 panneaux, cette exposition réalisée par la Fondation de la Résistance explique les conséquences du contexte de l’Occupation sur la condition féminine, et revient sur le rôle important qu’ont pu avoir les femmes dans l’émergence de la résistance pionnière. Les différentes tâches qu’elles ont pu exercer dans le cadre de la lutte clandestine (agents de liaison, rôle d’intendantes, participation aux filières de sauvetage, aide quotidienne aux maquisards) sont présentées en détail. Elle propose enfin des portraits de femmes emblématiques de ce qu’a pu être cette résistance au féminin. Constituée de 13 panneaux, cette exposition réalisée par la Fondation de la Résistance explique les conséquences du contexte de l’Occupation sur la condition féminine, et revient sur le rôle important qu’ont pu avoir les femmes dans l’émergence de… contact-bayeuxmuseum@bayeuxmuseum.com +33 2 31 51 25 50 https://www.bayeuxmuseum.com/ Constituée de 13 panneaux, cette exposition réalisée par la Fondation de la Résistance explique les conséquences du contexte de l’Occupation sur la condition féminine, et revient sur le rôle important qu’ont pu avoir les femmes dans l’émergence de la résistance pionnière. Les différentes tâches qu’elles ont pu exercer dans le cadre de la lutte clandestine (agents de liaison, rôle d’intendantes, participation aux filières de sauvetage, aide quotidienne aux maquisards) sont présentées en détail. Elle propose enfin des portraits de femmes emblématiques de ce qu’a pu être cette résistance au féminin. Musée Mémorial de la Bataille de Normandie Boulevard Fabian Ware Bayeux

dernière mise à jour : 2022-05-15 par OT Bayeux Intercom

Détails Catégories d’évènement: Bayeux, Calvados Autres Lieu Bayeux Adresse Musée Mémorial de la Bataille de Normandie Boulevard Fabian Ware Ville Bayeux lieuville Musée Mémorial de la Bataille de Normandie Boulevard Fabian Ware Bayeux Departement Calvados

Bayeux Bayeux Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayeux/

Exposition “Les femmes dans la Résistance” – Musée de la Bataille de Normandie Bayeux 2022-05-14 was last modified: by Exposition “Les femmes dans la Résistance” – Musée de la Bataille de Normandie Bayeux Bayeux 14 mai 2022 Bayeux Calvados

Bayeux Calvados