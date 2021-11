Exposition Les fantômes se dérobent comme des nuages de Pascale Rémita et Alexandre Meyrat Le Coz Plaine-et-Vallées, 25 juin 2022, Plaine-et-Vallées.

Exposition Les fantômes se dérobent comme des nuages de Pascale Rémita et Alexandre Meyrat Le Coz Centre d’art, La chapelle Jeanne d’Arc 2 rue du Jeu de paume Plaine-et-Vallées

2022-06-25 14:30:00 – 2022-10-23 18:30:00 Centre d’art, La chapelle Jeanne d’Arc 2 rue du Jeu de paume

Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres Plaine-et-Vallées

EUR «Les fantômes se dérobent comme des nuages» désigne un projet à partir de la notion de voyage et de paysage partant à la rencontre des mots, ceux du poète Pierre Giquel. Les deux plasticiens Pascale Rémita et Alexandre Meyrat Le Coz invitent deux autres intervenants (François Joncour et Julien Verhaeghe) pour construire ce projet. Ce dernier se déroule en plusieurs étapes. La plus importante étant leurs périples au cœur de l’Ouest américain. Il s’agit pour les protagonistes de s’imprégner d’un univers chargé de représentations et d’imaginaires : les grandes étendues désertiques des westerns, les ciels démesurément bleus, le souffle des vents ou les récits indigènes pour constituer une matière première propice à des créations expérimentales. Ces restitutions donneront corps à une sémantique du déplacement qui s’appuie en grande partie sur l’impalpable, la circonstance et l’évanescent.

Sous forme d’hommage au poète Pierre Giquel, les plasticiens Pascale Rémita et Alexandre Meyrat Le Coz invitent François Joncour et Julien Verhaeghe dans leurs périples pour s’imprégner d’un univers chargé de représentations et d’imaginaires propice à des créations expérimentales.

+33 5 49 66 66 52

Pascale Rémita et Alexandre Meyrat Le Coz

Centre d’art, La chapelle Jeanne d’Arc 2 rue du Jeu de paume Plaine-et-Vallées

dernière mise à jour : 2021-11-26 par