Exposition « Les Fablios Modigliani, Vermeer et Turner » Place Claude et Marie Chapalain Bourg-Blanc, mercredi 10 avril 2024.

L’exposition propose de découvrir trois grands noms de la peinture Amadeo Modigliani, J-M. William Turner et Johannes Vermeer au travers de reproductions d’oeuvres célèbres. Amadeo Modigliani (1884-1920), né dans une famille italienne ruinée est à la fois un talentueux sculpteur, influencé par Brancusi, et un peintre novateur. Dans son effort pour simplifier à l’extrême ses représentations et fragmenter l’espace, l’artiste a posé les premiers jalons du cubisme.J-M. William Turner (1775 1851) entre à l’Académie royale britannique à l’âge de 14 ans et assiste à la révolution industrielle et à la naissance de l’ère de la vapeur. Né à Delf (Pays-Bas) en 1632 et mort dans cette même ville en 1675, Johannes Vermeer peint principalement des portraits intimistes et des scènes d’intérieur donnant à voir la vie quotidienne du 17e siècle dans les Flandres. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 10:00:00

fin : 2024-06-01 16:00:00

Place Claude et Marie Chapalain Médiathèque Municipale

Bourg-Blanc 29860 Finistère Bretagne

