Exposition « Les Fables de La Fontaine » Pont-Sainte-Marie, mardi 27 février 2024.

Cette exposition retrace la vie de Jean de La Fontaine et permet aux enfants comme aux adultes de découvrir ou de redécouvrir ses fables les plus célèbres et moins connues : le Corbeau et le Renard, la Cigale et la Fourmi, le Loup et l’Agneau, La Grenouille qui se veut aussi grosse que le bœuf, le Renard et la Cigogne…



L’entrée est libre et gratuite. L’exposition est à découvrir aux heures d’ouverture de la médiathèque. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 14:00:00

fin : 2024-03-23 18:00:00

Médiathèque

Pont-Sainte-Marie 10150 Aube Grand Est mediatheque@pont-sainte-marie.fr

