EXPOSITION : LES EXPRESSIONS FRANCAISES Pornic Pornic Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornic

EXPOSITION : LES EXPRESSIONS FRANCAISES Pornic, 21 mai 2022, Pornic. EXPOSITION : LES EXPRESSIONS FRANCAISES Rue Foch Chapelle de l’Hôpital Pornic

2022-05-21 – 2022-05-21 Rue Foch Chapelle de l’Hôpital

Pornic Loire-Atlantique Tous les jours dans nos occupations nous employons des expressions imagées ( mettre la charrue devant les bœufs,quand les poules auront des dents etc..), mais comment sont elles traduites dans notre imaginaire, c’est à cela que cette exposition photo va essayer de répondre. Rue Foch Chapelle de l’Hôpital Pornic

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Pornic Autres Lieu Pornic Adresse Rue Foch Chapelle de l'Hôpital Ville Pornic lieuville Rue Foch Chapelle de l'Hôpital Pornic Departement Loire-Atlantique

Pornic Pornic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornic/

EXPOSITION : LES EXPRESSIONS FRANCAISES Pornic 2022-05-21 was last modified: by EXPOSITION : LES EXPRESSIONS FRANCAISES Pornic Pornic 21 mai 2022 Loire-Atlantique Pornic

Pornic Loire-Atlantique