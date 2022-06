EXPOSITION LES ESTIVALES DES LEZ’ARTS Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: 88500

Mirecourt

EXPOSITION LES ESTIVALES DES LEZ’ARTS Mirecourt, 27 juin 2022, Mirecourt. EXPOSITION LES ESTIVALES DES LEZ’ARTS Place Stanislas La Grange à Sons Mirecourt

2022-06-27 14:00:00 – 2022-07-10 18:00:00 Place Stanislas La Grange à Sons

Mirecourt 88500 Expositions les estivales des Lez’arts

Exposition de peintures, sculptures, photos et mosaïques.

Animation prposée par l’association Lez’Arts. manginphilippe88@gmail.com +33 6 70 10 37 22 Association Lez’Arts

Place Stanislas La Grange à Sons Mirecourt

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 88500, Mirecourt Autres Lieu Mirecourt Adresse Place Stanislas La Grange à Sons Ville Mirecourt lieuville Place Stanislas La Grange à Sons Mirecourt Departement 88500

Mirecourt Mirecourt 88500 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mirecourt/

EXPOSITION LES ESTIVALES DES LEZ’ARTS Mirecourt 2022-06-27 was last modified: by EXPOSITION LES ESTIVALES DES LEZ’ARTS Mirecourt Mirecourt 27 juin 2022 88500 Mirecourt

Mirecourt 88500