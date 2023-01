Exposition Les Estivales d’Art de la Bastide Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

2023-06-21 – 2023-08-15

Lot-et-Garonne Miramont-de-Guyenne EUR Venez découvrir, durant cette exposition organisée par l’association Radh’art, différents styles artistiques. Vous admirez des œuvres créées par des artistes passionnés, une manière d’ouvrir son esprit à l’Art dans toute sa généralité. Les artistes souhaitant exposer doivent se renseigner car la candidature est sur dossier. Venez découvrir, durant cette exposition organisée par l’association Radh’art, différents styles artistiques. Vous admirez des œuvres créées par des passionnés, une manière d’ouvrir son esprit à l’Art dans toute sa généralité. Les artistes souhaitant exposer se renseigner candidature sur dossier. +33 6 27 04 21 04 Association Radh’Art ©radh’art

