Exposition Les Enjoliveurs et le Marquis de la Jaille Alice Guilbaud Manon Fauglas Champtoceaux Orée d’Anjou, samedi 13 avril 2024.

Exposition Les Enjoliveurs et le Marquis de la Jaille Alice Guilbaud Manon Fauglas Champtoceaux Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Découvrez un collectif de ferrailleurs inventifs, des estampes numériques et des mosaïques textiles. Des artistes audacieux et plein de talents à seulement 30 min de Nantes.

LES ENJOLIVEURS ET LE MARQUIS DE LA JAILLE

Issus de la région nantaise, les artistes du collectif de ferrailleurs plein d’inventivité détournent, recyclent, sculptent le métal. Leur univers, à la fois surprenant et poétique, se décline en luminaires ajourés, installations aux couleurs changeantes, sculptures évoquant un bestiaire fantastique, une architecture fragile et aérienne…

ALICE GUILBAUD

Au fil de ses voyages, attentive aux formes dessinées par les branchages, les minéraux et leurs reflets, elle les partage sous la forme d’estampes numériques. Les qualités de la digigraphie lui permettent de pousser plus loin l’apparition de l’invisible présent dans la nature et le végétal.

MANON MANON FAUGLAS

Le collage et la couture de petites pièces de tissu sur toile, cernées d’un liseré doré, constituent des mosaïques évoquant les couleurs et textures des mondes slave byzantin ou oriental. Femmes, mandalas, architecture baignent dans une atmosphère lumineuse et onirique. Elle les accompagne de petits recueils de poèmes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-05-12 18:00:00

Champtoceaux 1 Place du Chanoine Bricard

Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire accueil.osezmauges@gmail.com

L’événement Exposition Les Enjoliveurs et le Marquis de la Jaille Alice Guilbaud Manon Fauglas Orée d’Anjou a été mis à jour le 2024-04-02 par eSPRIT Pays de la Loire