Exposition Les enfants de la Résistance Saint-Lô, mardi 9 avril 2024.

Exposition Les enfants de la Résistance Saint-Lô Manche

Vendredi

Juin 1940. L’armée française ne parvient plus à repousser les forces militaires allemandes. C’est la débâcle !

Dans un petit village de l’est, François, Eusèbe et Lisa intègrent très courageusement le réseau de la Résistance. Leurs aventures pleines de rebondissements sont narrées dans la très célèbre BD Les Enfants de la Résistance ?

Rendez-vous à la médiathèque « L a Source » à Saint-Lô et redécouvrez-les dans cette exposition ludique et pédagogique, prêtée par la Bibliothèque Départementale de la Manche.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 11:00:00

fin : 2024-05-04 18:00:00

Place du Champ-de-Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie cecile.brochen@saint-lo.fr

