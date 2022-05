Exposition « Les enfants de la Résistance » Médiathèque – Les Granges saint-jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

Exposition « Les enfants de la Résistance » Médiathèque – Les Granges, 31 mai 2022, saint-jean. Exposition « Les enfants de la Résistance »

du mardi 31 mai au samedi 11 juin à Médiathèque – Les Granges

Tirée de la série BD, cette exposition ludique explique de manière didactique les grands thèmes liés à la Seconde Guerre mondiale et à la Résistance. A découvrir à partir de 8 ans. Saint-Jean Médiathèque – Les Granges 33 ter route d’Albi, saint-jean saint-jean

