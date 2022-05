Exposition : Les échasses de la Lande de La Canau Lacanau, 20 juillet 2022, Lacanau.

Exposition : Les échasses de la Lande de La Canau Salle l’Escoure Avenue de l’Europe Lacanau

2022-07-20 10:00:00 – 2022-08-01 18:00:00 Salle l’Escoure Avenue de l’Europe

Lacanau Gironde

L’association canaulaise Lacan’Oc, l’association girondine l’ostau occitan et l’EIO présentent une exposition à la salle l’Escoure sur une pratique économique et traditionnelle autrefois importante dans nos paysages landais : l’échasse. Indispensable à tous les bergers s’aventurant dans les sols meubles de nos landes pour surveiller le troupeau, l’échasse est un symbole de notre patrimoine médocain. Une exposition photographique et historique à découvrir dans la salle d’exposition de l’Escoure.

