Exposition "Les drôles de machines de Léonard de Vinci"

du vendredi 1 octobre au mercredi 27 octobre à Le Temps des Cerises

Léonard de Vinci n’était pas seulement peintre. C’était un homme de sciences, un inventeur, un constructeur ! Cette exposition présente quelques-unes des machines parfois bien étonnantes qu’il conçut. Vous pourrez découvrir les maquettes de Claude Picoux, maquettiste passionné des machines de l’artiste ainsi que les instruments de Michel Campana, constructeur de mécanismes et d’instruments scientifiques inventés et utilisés par Léonard de Vinci. Enfin, vous pourrez découvrir une présentation des « Machines de Léonard » conçue par les Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF-CVL), avec le concours de la Région Centre –Val de Loire. Entrée libre. Tout public.

Du 1er au 27 octobre. Vernissage le dimanche 3 octobre à 16h30. Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T14:00:00 2021-10-01T19:00:00;2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T19:00:00;2021-10-03T14:00:00 2021-10-03T19:00:00;2021-10-05T14:00:00 2021-10-05T20:00:00;2021-10-06T14:00:00 2021-10-06T20:00:00;2021-10-07T14:00:00 2021-10-07T20:00:00;2021-10-08T14:00:00 2021-10-08T20:00:00;2021-10-09T10:00:00 2021-10-09T19:00:00;2021-10-10T14:00:00 2021-10-10T20:00:00;2021-10-12T14:00:00 2021-10-12T19:00:00;2021-10-13T14:00:00 2021-10-13T19:00:00;2021-10-14T14:00:00 2021-10-14T19:00:00;2021-10-15T14:00:00 2021-10-15T19:00:00;2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T19:00:00;2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T19:00:00;2021-10-19T14:00:00 2021-10-19T19:00:00;2021-10-20T14:00:00 2021-10-20T19:00:00;2021-10-21T14:00:00 2021-10-21T19:00:00;2021-10-22T14:00:00 2021-10-22T19:00:00;2021-10-23T10:00:00 2021-10-23T19:00:00;2021-10-24T14:00:00 2021-10-24T19:00:00;2021-10-26T14:00:00 2021-10-26T19:00:00;2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T19:00:00

