Exposition « Les Doigts Agiles » La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Catégories d’évènement: Haute-Loire

La Chaise-Dieu

Exposition « Les Doigts Agiles » La Chaise-Dieu, 14 juillet 2022, La Chaise-Dieu. Exposition « Les Doigts Agiles »

Avenue de la gare Salles casadéennes La Chaise-Dieu Haute-Loire Salles casadéennes Avenue de la gare

2022-07-14 – 2022-07-17

Salles casadéennes Avenue de la gare

La Chaise-Dieu

Haute-Loire La Chaise-Dieu Exposition des oeuvres et créations en patchwork et couture réalisées par l’association « Les doigts agiles » du 14 au 17 juillet de 10h à 12h et de 14h à 18h (20h sam). lcdmairie@wanadoo.fr +33 4 71 00 01 57 http://www.lachaisedieu.fr/ Salles casadéennes Avenue de la gare La Chaise-Dieu

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, La Chaise-Dieu Autres Lieu La Chaise-Dieu Adresse La Chaise-Dieu Haute-Loire Salles casadéennes Avenue de la gare Ville La Chaise-Dieu lieuville Salles casadéennes Avenue de la gare La Chaise-Dieu Departement Haute-Loire

La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chaise-dieu/

Exposition « Les Doigts Agiles » La Chaise-Dieu 2022-07-14 was last modified: by Exposition « Les Doigts Agiles » La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu 14 juillet 2022 Avenue de la Gare Salles Casadéennes La Chaise-Dieu Haute-Loire

La Chaise-Dieu Haute-Loire