Exposition – Les Discrètes ou la révolution silencieuse des femmes Médiathèque Fougères Catégories d’Évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine

Exposition – Les Discrètes ou la révolution silencieuse des femmes Médiathèque, 1 mars 2023, Fougères . Exposition – Les Discrètes ou la révolution silencieuse des femmes 2 Esplanade des Chaussonnières Médiathèque Fougères Ille-et-Vilaine Médiathèque 2 Esplanade des Chaussonnières

2023-03-01 – 2023-03-11

Médiathèque 2 Esplanade des Chaussonnières

Fougères

Ille-et-Vilaine A l’occasion du Printemps des Femmes et des Filles.

Exposition, Anne Lecourt, « Les Discrètes ou la révolution silencieuse des femmes » éditée par Sepia & Bodoni. L’exposition s’inspire de l’activité de collectage et d’écriture de l’auteure (Elles qui disent, Les Discrètes, Germaine, Ginette, Marie-Jeanne et les autres, éditions Ouest-France). +33 2 23 51 10 90 Médiathèque 2 Esplanade des Chaussonnières Fougères

dernière mise à jour : 2023-02-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Fougères, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Fougères Adresse Fougères Ille-et-Vilaine Médiathèque 2 Esplanade des Chaussonnières Ville Fougères lieuville Médiathèque 2 Esplanade des Chaussonnières Fougères Departement Ille-et-Vilaine

Fougères Fougères Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fougeres /

Exposition – Les Discrètes ou la révolution silencieuse des femmes Médiathèque 2023-03-01 was last modified: by Exposition – Les Discrètes ou la révolution silencieuse des femmes Médiathèque Fougères 1 mars 2023 2 Esplanade des Chaussonnières Médiathèque Fougères Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine Médiathèque FOUGÈRES

Fougères Ille-et-Vilaine