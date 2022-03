Exposition : « Les dinosaures » Saint-Martin-Valmeroux Saint-Martin-Valmeroux Catégories d’évènement: Cantal

Saint-Martin-Valmeroux

Exposition : « Les dinosaures »
Médiathèque 1, rue du pré du mergue
Saint-Martin-Valmeroux

2022-03-02 – 2022-05-22

Saint-Martin-Valmeroux Cantal Saint-Martin-Valmeroux Exposition créée par Charles Frankel, géologue, aux éditions Sépia-Bodoni,

en partenariat avec la Médiathèque du département du Cantal. De quoi fasciner les enfants… l’incroyable vie de ces animaux, de leur naissance à leur brutale disparition… mediatheque.stmartinvalmeroux@gmail.com +33 4 71 69 44 91 http://www.saint-martin-valmeroux.fr/mediatheque Médiathèque 1, rue du pré du mergue Saint-Martin-Valmeroux

