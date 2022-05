EXPOSITION LES DIMANCHES DE LA PHOTO Luttange Luttange Catégories d’évènement: Luttange

Moselle

EXPOSITION LES DIMANCHES DE LA PHOTO Luttange, 3 juillet 2022, Luttange. EXPOSITION LES DIMANCHES DE LA PHOTO Luttange

2022-07-03 14:30:00 14:30:00 – 2022-09-11 18:00:00 18:00:00

Luttange Moselle Luttange Les dimanches de la photo, une exposition photographique de 60 clichés pour une balade en images dans le logis des seigneurs de Luttange. Un film documentaire est à découvrir, sur l’histoire de la seigneurie et la réhabilitation du château par les bénévoles pendant plus d’un demi siècle. rr.bazzoli@gmail.com +33 6 83 29 73 29 https://sites.google.com/site/chateaudeluttange/ Emmanuel Stourm 2021

Licence Open Data

Luttange

dernière mise à jour : 2022-05-02 par MOSELLE ATTRACTIVITE

Détails Catégories d’évènement: Luttange, Moselle Autres Lieu Luttange Adresse Ville Luttange lieuville Luttange Departement Moselle

Luttange Luttange Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luttange/

EXPOSITION LES DIMANCHES DE LA PHOTO Luttange 2022-07-03 was last modified: by EXPOSITION LES DIMANCHES DE LA PHOTO Luttange Luttange 3 juillet 2022 Luttange Moselle

Luttange Moselle