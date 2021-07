Exposition “Les dessous d’Avignon” Bande Dessinée de Romain Lecocq au Square Agricol Perdiguier Square Agricol Perdiguier, 18 septembre 2021, Avignon.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Square Agricol Perdiguier

La ville d’Avignon vous propose un voyage à travers le temps grâce à des extraits de la bande dessinée Les Dessous d’Avignon de Romain Lecocq. Au travers d’un parcours inédit et original dans les rues d’Avignon et dans son histoire, cette bande dessinée propose de découvrir une multitude d’anecdotes : la construction du pont Saint-Bénezet, l’inondation de 1856, l’histoire du théâtre, Frédéric Mistral et le félibrige, le palais du Roure, le premier Mont de Piété de France, les papes et les richesses de la cité papale et bien d’autres encore… Romain Lecocq, illustrateur et co-scénariste avec la Jeune Chambre Économique du Grand Avignon, nous fait voyager dans l’histoire du territoire en mettant en valeur des histoires et personnalités, parfois ignorées.

Entrée libre

Exposition Bande Dessinée

Square Agricol Perdiguier Cours Jean Jaurès 84000 Avignon Avignon Quartier Nord Rocade Vaucluse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T22:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T22:00:00