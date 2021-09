Exposition : “Les desserts préférés de mon mari” Le Havre, 18 septembre 2021, Le Havre.

Exposition : “Les desserts préférés de mon mari” 2021-09-18 – 2021-10-16

Le Havre Seine-Maritime

Hélène Souillard vit et travaille au Havre. Après des études à l’ESADHaR, elle décide de passe un CAP pâtisserie afin de parfaire ses intuitions plastiques autour des entremets. Cette connaissance intime des matériaux et des produits gastronomiques ouvre alors ses perspectives créatives. Dès lors, son travail ne cessera d’opérer des va-et-vient entre la préparation de faux aliments (jambon, cornichon, olive, homard, etc.) et des éditions mettant en scène des morceaux de viande s’insérant dans des compositions végétales. Interrogeant les notions d’attirance et de répulsion alimentaire, l’artiste brouille les pistes du vrai et du faux, du comestible et du cosmétique.

Depuis sept ans, Hélène Souillard confectionne des fac-similés de nourriture en résine, en silicone et en céramique. Elle s’attache à rejouer l’esthétique domestique des années 1960-1970, empreinte de fascination pour les présentations aseptisées et les dressages presque trop impeccables. Avec “Les desserts préférés de mon mari”, elle tourne en dérision l’idée petite bourgeoise de la “maîtresse de maison” parfaite.

Texte : Maxence Alcalde, 2021

Avec le soutien de la DRAC Normandie

