Exposition « Les décors d'églises d'Anatole Dauvergne (1812-1870) » Musée municipal des Capucins, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Coulommiers.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée municipal des Capucins

De l’abbatiale Saint-Austremoine d’Issoire à l’église Saint-Georges de Bourbon-l’Archambault, venez découvrir les décors réalisés par Anatole Dauvergne dans de nombreuses églises françaises. Peintre, archéologue, historien et écrivain, d’art, Anatole Dauvergne naît à Coulommiers. Formé auprès du baron Gérard, puis de Léon Cogniet, il expose régulièrement ses tableaux aux Salons entre 1837 et 1848. À partir de 1850, il s’intéresse à la peinture murale et se lance alors dans la restauration ou la réalisation de fresques dans de nombreux édifices religieux. Membre de la Société pour la conservation des monuments historiques et du comité des travaux historiques, il est nommé conservateur honoraire de la Bibliothèque publique de Coulommiers en 1863. Il devient par la même occasion le premier conservateur des collections d’art de la ville, qui s’y trouvent alors. Découvrez le fonds d’atelier d’un artiste columérien Musée municipal des Capucins Parc des Capucins 77120 Coulommiers Coulommiers Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

