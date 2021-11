Lille Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille Lille, Nord Exposition « Les crèches de la Cathédrale » Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Exposition « Les crèches de la Cathédrale » Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille, 26 novembre 2021, Lille. Exposition « Les crèches de la Cathédrale »

du vendredi 26 novembre au dimanche 9 janvier 2022 à Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille

La cathédrale Notre-Dame de la Treille vous invite à venir (re)découvrir le mystère de la Nativité autour des crèches exposées : – la Grande Crèche traditionnelle de la Cathédrale – la Crèche contemporaine réalisée par l’Institut Saint-Luc de Tournai – 2016 (Déambulatoire) – le Triptyque contemporain de la Nativité (Chapelle Saint-Joseph). Venez découvrir le Mystère de la Nativité Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille Place Gilleson Lille Vieux-Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T10:30:00 2021-11-26T18:15:00;2021-11-27T10:30:00 2021-11-27T18:15:00;2021-11-28T14:00:00 2021-11-28T18:15:00;2021-11-29T14:00:00 2021-11-29T18:15:00;2021-11-30T10:30:00 2021-11-30T18:15:00;2021-12-01T10:30:00 2021-12-01T18:15:00;2021-12-02T10:30:00 2021-12-02T18:15:00;2021-12-03T10:30:00 2021-12-03T18:15:00;2021-12-04T10:30:00 2021-12-04T18:15:00;2021-12-05T14:00:00 2021-12-05T18:15:00;2021-12-06T14:00:00 2021-12-06T18:15:00;2021-12-07T10:30:00 2021-12-07T18:15:00;2021-12-08T10:30:00 2021-12-08T18:15:00;2021-12-09T10:30:00 2021-12-09T18:15:00;2021-12-10T10:30:00 2021-12-10T18:15:00;2021-12-11T10:30:00 2021-12-11T18:15:00;2021-12-12T14:00:00 2021-12-12T18:15:00;2021-12-13T14:00:00 2021-12-13T18:15:00;2021-12-14T10:30:00 2021-12-14T18:15:00;2021-12-15T10:30:00 2021-12-15T18:15:00;2021-12-16T10:30:00 2021-12-16T18:15:00;2021-12-17T10:30:00 2021-12-17T18:15:00;2021-12-18T10:30:00 2021-12-18T18:15:00;2021-12-20T14:00:00 2021-12-20T18:15:00;2021-12-21T10:30:00 2021-12-21T18:15:00;2021-12-22T10:30:00 2021-12-22T18:15:00;2021-12-23T10:30:00 2021-12-23T18:15:00;2021-12-24T10:30:00 2021-12-24T18:15:00;2021-12-25T10:30:00 2021-12-25T18:15:00;2021-12-26T14:00:00 2021-12-26T18:15:00;2021-12-27T10:30:00 2021-12-27T18:15:00;2021-12-28T10:30:00 2021-12-28T18:15:00;2021-12-29T10:30:00 2021-12-29T18:15:00;2021-12-30T10:30:00 2021-12-30T18:15:00;2021-12-31T10:30:00 2021-12-31T18:15:00;2022-01-02T14:00:00 2022-01-02T18:15:00;2022-01-03T14:00:00 2022-01-03T18:15:00;2022-01-04T10:30:00 2022-01-04T18:15:00;2022-01-05T10:30:00 2022-01-05T18:15:00;2022-01-06T10:30:00 2022-01-06T18:15:00;2022-01-07T10:30:00 2022-01-07T18:15:00;2022-01-08T10:30:00 2022-01-08T18:15:00;2022-01-09T14:00:00 2022-01-09T18:15:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille Adresse Place Gilleson Ville Lille lieuville Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille Lille