Venez découvrir l'exposition personnelle de l'artiste peintre Manuel Dampeyroux : «Les Créatures sont-elles Nécessaires ?» jusqu'au 24 avril au musée Hofer-Bury du Château des évêques de Lavérune. ►Cette exposition sera l'occasion de vous faire découvrir des tableaux comme "Nuits Blanches", "Morceaux de Femmes", "Les Murmures de Fathia" ou encore "Intérieur sans Visage" mais aussi son travail photographique en série très limitée. L'artiste dévoilera 3 nouvelles œuvres pour l'occasion

amh-b@orange.fr +33 4 99 51 20 25 https://www.laverune.fr/decouvrir-bouger/culture-et-loisirs/agenda/245-peinture-et-sculpture

