Ploëzal Côtes d’Armor Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque :

Mardi de 16h30 à 18h30 / Mercredi de 14h à 17h / Vendredi de 16h30 à 19h30 / Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h mediatheque.ploezal@orange.fr +33 2 96 44 20 54 Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque :

Mardi de 16h30 à 18h30 / Mercredi de 14h à 17h / Vendredi de 16h30 à 19h30 / Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

