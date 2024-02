Exposition Les créations textiles d’Elisabeth Devos Kaysersberg Vignoble, mardi 18 juin 2024.

Venez découvrir des vêtements et accessoires ludiques et colorés pour petits et grands, et échanger avec la créatrice sur ses inspirations.

Elizabeth Devos crée des vêtements et accessoires ludiques et colorés pour les enfants ainsi que du textile pour les adultes. La créatrice met un point d’honneur à utiliser des matériaux régionaux et labellisée afin de garantir des produits de qualité. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-18 10:00:00

fin : 2024-06-24 18:00:00

103 Rue du Général de Gaulle

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est info@kaysersberg-vignoble.fr

