Exposition – Les créatifs de Cours-les-Bains Cours-les-Bains, 21 août 2021-21 août 2021, Cours-les-Bains.

Exposition – Les créatifs de Cours-les-Bains 2021-08-21 10:00:00 – 2021-08-21 17:00:00

Cours-les-Bains Gironde Cours-les-Bains

Les Benicoursines et Benicourssins ont du talent ! Vous êtes invités à découvrir leurs créations : peintures, modelages, créations avec des plumes d’oiseaux, sculptures avec de vieux outils, compositions fleurs séchées, réalisation de poupées en laine, etc.

Si vous êtes vous-même créatifs et créateurs, n’hésitez pas à vous joindre à nous !

+33 6 33 43 80 47

Mairie Cours-les-Bains

