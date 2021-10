Exposition – Les coulisses du Web Bibliothèque municipale de Gardouch, 9 novembre 2021, Gardouch.

du mardi 9 novembre au jeudi 16 décembre à Bibliothèque municipale de Gardouch

En surfant sur Internet, nous produisons de multiples données qui finissent pas constituer notre identité numérique et influencer les résultats que nous proposent les outils de recherche au marketing très ciblé, pour ne pas citer Google ou Facebook. C’est ainsi qu’Internet secoue notre rapport à la vérité et que nous devons prendre conscience de la désinformation qu’il répand, renforcer notre esprit critique et protéger nos données personnelles. Outre ces aspects sombres, Internet recèle une mine de ressources : vidéos, tutoriels, moocs, jeux éducatifs, etc. Il participe également à la création de nouveaux métiers. Ce sont tous ces aspects qu’aborde cette exposition enrichie d’une sélection de documents et de ressources numériques proposée par la Médiathèque départementale. Des fiches d’ateliers et une liste d’associations susceptibles d’intervenir en bibliothèque vous donneront des pistes d’animation. Public adolescent et adulte

Entrée libre selon les restrictions sanitaires

Le web : que font les GAFAM ? Quelle protection pour notre vie privée ?Comment y discerner le vrai du faux ? Mais aussi : quelles ressources y trouver ?

Bibliothèque municipale de Gardouch 6, rue Alain Savary 31290 Gardouch Gardouch Haute-Garonne



