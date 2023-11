Exposition – Les coulisses de ma ville Façades de la Caserne Napoléon Paris, 6 novembre 2023, Paris.

Du lundi 06 novembre 2023 au lundi 08 janvier 2024 :

.Tout public. gratuit

Présentant des portraits dessinés par Christine Boulanger, créatrice de Visages d’en Faces, et ses conversations avec des agents de la propreté, l’exposition « Les coulisses de ma ville » nous invite à reconsidérer ceux qu’on croise au quotidien sans vraiment les regarder.

Un titre paradoxal à première vue car il s’agit ici des agents de la propreté de la Ville de Paris, les éboueurs, conducteurs, agents de déchèteries qui contribuent quotidiennement à rendre notre ville plus belle et plus propre. Or ils évoluent comme nous chaque jour sur la scène de ce grand théâtre qu’est Paris, et ils sont habillés en vert, donc parfaitement reconnaissables.

Avec Visages d’en Faces, Christine Boulanger propose une autre façon de se rencontrer et de se connaître à travers une approche du portrait dessiné et raconté. De mai à septembre 2023, elle a rencontré et dessiné 15 agents parmi les 7000 femmes et hommes qui nettoient tous les jours nos rues, dans les ateliers et garages de la Propreté de Paris.

L’exposition montre des visages dessinés. Qui sont ces personnes que Christine Boulanger a pris le temps de croquer ? Des récits viennent éclairer ce qu’elles sont et font. Écrits sur le ton de la conversation, ils forment ensemble une mosaïque qui révèle autrement le quotidien d’un métier, des parcours de vie, et illustre concrètement des valeurs comme la solidarité et le soin de soi, des autres et de son environnement.

Façades de la Caserne Napoléon 27, rue de Rivoli 75004 Paris

Christine Boulanger, Visages d’en Faces