Exposition “les couleurs du monde rural” Déols, 30 avril 2022, Déols.

Exposition “les couleurs du monde rural” Rue de l’Abbaye Déols

2022-04-30 14:00:00 – 2022-05-22 18:00:00

Déols Indre Rue de l’Abbaye Indre

Animés par la même passion, les membres de l’association “Les Amis de Brassioux” vous font découvrir des petits moments de vie. Vous ne serez pas sans croiser une poule, un cochon ou un âne. Vous vous surprendrez même à conduire un tracteur ou sentir la bonne odeur du foin fraichement fauché. Cette exposition est le reflet de la campagne comme on l’imagine et comme on l’aime.

L’association “Les Amis de Brassioux” propose une exposition sur le thème “les couleurs du monde rural” à la salle des expositions du musée de l’Abbaye de Déols.

musee@ville-deols.fr +33 2 54 07 58 87

© Les Amis de Brassioux

Rue de l’Abbaye Déols

