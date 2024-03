Exposition Les couleurs du Carnaval Mairie de Quartier Lille Centre Lille, lundi 12 février 2024.

Début : 2024-02-12T09:00:00+01:00 – 2024-02-12T12:30:00+01:00

Fin : 2024-03-29T13:30:00+01:00 – 2024-03-29T17:00:00+01:00

Dominique Beaune, artiste-peintre lilloise, expose tout un océan de couleurs de nouvelles toiles sur le thème du Carnaval.

A travers une vingtaine de toiles grand format, elle accompagne le spectateur parmi les foules de carnavaleux, avec leurs rires, leurs joies. Avec une figuration narrative toute personnelle, l’artiste met en valeur la chaleur et le dynamisme des gens du Nord.

L’exposition est en accès libre du 12/02 au 29/03 aux heures d’ouverture de la Mairie de Quartier.

Le vernissage de l’exposition aura lieu vendredi 16/02 à partir de 18h, autour d’une déambulation en fanfare et d’un cocktail festif ouverts à tous. Et si vous veniez déguisés?

Pour plus de renseignements: lillecentre@mairie-lille.fr / 03 20 15 97 40

Mairie de Quartier Lille Centre 10 rue Pierre Dupont, lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France