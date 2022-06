Exposition « Les couleurs de mon Ame » de Philippe Amagat

Exposition « Les couleurs de mon Ame » de Philippe Amagat, 2 septembre 2022, . Exposition « Les couleurs de mon Ame » de Philippe Amagat

2022-09-02 – 2022-09-15 Artiste né dans le Périgord pourpre, la peinture va très vite s’imposer à lui. Son œuvre nous dévoile un univers figuratif mêlant des paysages de notre région, au bleu des mers sur lesquelles des bateaux nous entraînent vers le large. Parfois, nous rencontrons un de ses personnages, souvent musiciens, dont le pinceau ou le couteau inspiré de l’artiste, a su donner mouvement et vie.

Ainsi se définit sa peinture, elle est devenue une passion vibrante, charnelle qui anime cet artiste et l’encourage à se consacrer entièrement à son art.

Pour cela, Philippe Amagat n’a besoin que de votre regard. +33 6 88 06 69 24 http://www.art-abstrait-figuratif.com/ Artiste né dans le Périgord pourpre, la peinture va très vite s’imposer à lui. Son œuvre nous dévoile un univers figuratif mêlant des paysages de notre région, au bleu des mers sur lesquelles des bateaux nous entraînent vers le large. Parfois, nous rencontrons un de ses personnages, souvent musiciens, dont le pinceau ou le couteau inspiré de l’artiste, a su donner mouvement et vie.

Ainsi se définit sa peinture, elle est devenue une passion vibrante, charnelle qui anime cet artiste et l’encourage à se consacrer entièrement à son art.

Pour cela, Philippe Amagat n’a besoin que de votre regard. dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville