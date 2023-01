Exposition Les Corps Insulaires par Florent Lamouroux La Riche, 6 juillet 2023, La Riche La Riche.

Exposition Les Corps Insulaires par Florent Lamouroux

Rue Ronsard La Riche Indre-et-Loire

2023-07-06 – 2023-10-08

La Riche

Indre-et-Loire

La Riche

Florent Lamouroux joue avec les images et les apparences. Il s’intéresse aux multiples liens et interactions entre l’Homme et son milieu. Plastiques collectés, terre modelée, végétaux constituent les matériaux de cinq installations, esquisses d’un possible devenir, entre nature et culture.

Florent Lamouroux joue avec les images et les apparences. Il s’intéresse aux multiples liens et interactions entre l’Homme et son milieu. Plastiques collectés, terre modelée, végétaux constituent les matériaux de cinq installations, esquisses d’un possible devenir, entre nature et culture.

demeureronsard@departement-touraine.fr +33 2 47 37 32 70 http://www.prieure-ronsard.fr/

Florent Lamouroux

La Riche

dernière mise à jour : 2023-01-25 par