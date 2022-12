Exposition Les Copains d’abord ! Perros-Guirec Perros-Guirec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Perros-Guirec

Exposition Les Copains d’abord ! Perros-Guirec, 17 décembre 2022, Perros-Guirec. Exposition Les Copains d’abord !

3 rue des Frères Le Montreer La Vieille Cave Perros-Guirec Côtes-d’Armor La Vieille Cave 3 rue des Frères Le Montreer

2022-12-17 – 2023-01-03

La Vieille Cave 3 rue des Frères Le Montreer

Perros-Guirec

Côtes-d’Armor Exposition de peinture par les peintres : Bruno Le Gall, Patrick Le Gars et Sylvain Horreard.

Ouvert de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h +33 6 99 03 85 42 La Vieille Cave 3 rue des Frères Le Montreer Perros-Guirec

dernière mise à jour : 2022-11-25 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Perros-Guirec Autres Lieu Perros-Guirec Adresse Perros-Guirec Côtes-d'Armor La Vieille Cave 3 rue des Frères Le Montreer Ville Perros-Guirec lieuville La Vieille Cave 3 rue des Frères Le Montreer Perros-Guirec Departement Côtes-d'Armor

Exposition Les Copains d’abord ! Perros-Guirec 2022-12-17 was last modified: by Exposition Les Copains d’abord ! Perros-Guirec Perros-Guirec 17 décembre 2022 3 rue des Frères Le Montreer La Vieille Cave Perros-Guirec Côtes-d'Armor Côtes-d’Armor Perros-Guirec

Perros-Guirec Côtes-d'Armor