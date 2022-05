Exposition : Les Cool’heures Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Niederbronn-les-Bains

Exposition : Les Cool’heures Niederbronn-les-Bains, 2 mai 2022, Niederbronn-les-Bains. Exposition : Les Cool’heures Niederbronn-les-Bains

2022-05-02 – 2022-05-25

Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin La section Aquarelle de l’ALC (Association Loisirs et Culture) de Gumbrechtshoffen expose pour la première fois à l’Office de Tourisme de l’Alsace Verte. Une cinquantaine d’œuvres seront présentées : aquarelles, pastels, acryliques … La section aquarelle existe depuis 18 ans et réunit chaque semaine 25 artistes locaux de tous les âges du territoire de Niederbronn-les-Bains dans une ambiance conviviale. Lors des rencontres ils laissent libre court aux inspirations du moment. Les échanges sont riches et nombreux. Venez découvrir une cinquantaine d’œuvres aquarelles, pastels et acryliques de 25 artistes de tous les âges. La section Aquarelle de l’ALC (Association Loisirs et Culture) de Gumbrechtshoffen expose pour la première fois à l’Office de Tourisme de l’Alsace Verte. Une cinquantaine d’œuvres seront présentées : aquarelles, pastels, acryliques … La section aquarelle existe depuis 18 ans et réunit chaque semaine 25 artistes locaux de tous les âges du territoire de Niederbronn-les-Bains dans une ambiance conviviale. Lors des rencontres ils laissent libre court aux inspirations du moment. Les échanges sont riches et nombreux. Niederbronn-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Niederbronn-les-Bains Autres Lieu Niederbronn-les-Bains Adresse Ville Niederbronn-les-Bains lieuville Niederbronn-les-Bains Departement Bas-Rhin

Exposition : Les Cool’heures Niederbronn-les-Bains 2022-05-02 was last modified: by Exposition : Les Cool’heures Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains 2 mai 2022 Bas-Rhin Niederbronn-les-Bains

Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin