Exposition – Les concordances du temps Erquy, 29 avril 2022, Erquy.

Exposition – Les concordances du temps Erquy

2022-04-29 – 2022-05-15

Erquy Côtes d’Armor

Laurent Dubois, photographe et poète

Tout comme le feu et l’air, la pierre, le bois, l’eau nous délivrent un message originel et comme un miroir des temps anciens, reflètent ce que nous sommes. Ils fondent notre appartenance au monde et nourrissent nos rêves. Ce sont ces rêves « matériels » que nous tentons, Bertrand Girard et moi-même, de traduire en concordance. Avec pour chacun de ces éléments, le désir d’en exprimer les dimensions sensibles, spirituelles. Ainsi, chaque technique photographique employée témoigne de mon ressenti au plus profond de la matière considérée.

Bertrand Girard, électro-acousticien

Les flux et résonances, issus du vocabulaire musical, font ici directement référence aux matières mises en scène. Ce sont des liens étroits, des correspondances entre l’expression visuelle du photographe Laurent Dubois et la production sonore, formant ainsi une même proposition multimédia. Davantage qu’une complémentarité, c’est une interprétation à deux voix, dans un dialogue contigu et continu.

Inauguration/vernissage vendredi 29 avril 2022 à 18h00.

+33 6 42 72 82 08 https://www.erya.info/artistes/dubois/

Laurent Dubois, photographe et poète

Tout comme le feu et l’air, la pierre, le bois, l’eau nous délivrent un message originel et comme un miroir des temps anciens, reflètent ce que nous sommes. Ils fondent notre appartenance au monde et nourrissent nos rêves. Ce sont ces rêves « matériels » que nous tentons, Bertrand Girard et moi-même, de traduire en concordance. Avec pour chacun de ces éléments, le désir d’en exprimer les dimensions sensibles, spirituelles. Ainsi, chaque technique photographique employée témoigne de mon ressenti au plus profond de la matière considérée.

Bertrand Girard, électro-acousticien

Les flux et résonances, issus du vocabulaire musical, font ici directement référence aux matières mises en scène. Ce sont des liens étroits, des correspondances entre l’expression visuelle du photographe Laurent Dubois et la production sonore, formant ainsi une même proposition multimédia. Davantage qu’une complémentarité, c’est une interprétation à deux voix, dans un dialogue contigu et continu.

Inauguration/vernissage vendredi 29 avril 2022 à 18h00.

Erquy

dernière mise à jour : 2022-03-07 par