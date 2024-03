Exposition « Les Compagnons de la Libération » Espace Boullée de l’Hôtel de Ville Issy-les-Moulineaux, mercredi 22 mai 2024.

Exposition « Les Compagnons de la Libération » L’Espace Boulée de l’Hôtel de ville accueillera, du mercredi 22 au vendredi 31 mai prochains, l’exposition « Les Compagnons de la Libération ». 22 – 31 mai Espace Boullée de l’Hôtel de Ville Entrée libre et gratuite

La Ville d’Issy-les-Moulineaux, en partenariat avec la Société des membres de la Légion d’honneur et avec le Souvenir Français, vous invite à visiter l’exposition « Les Compagnons de la Libération ».

Cette exposition, préparée par le musée de l’Ordre de la Libération à partir de ses archives, a l’objectif de promouvoir les valeurs de patriotisme, civisme, engagement et d’entretenir la Mémoire des actions patriotiques des générations passées.

Espace Boullée de l’Hôtel de Ville 62 rue du Général Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 40 95 66 29 métro Mairie d’Issy (ligne 12), bus 123, 169, 323

