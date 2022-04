Exposition les Compagnons Artistes Flavacourt Flavacourt Catégories d’évènement: Flavacourt

Flavacourt Oise Flavacourt Exposition les Compagnons Artistes en partenariat avec l’association Qui Café Quoi ? à l’Ecole Buissonière, 14 rue de Marseille Lincourt, 60 590 Flavacourt. Exposition de Jean Gounin, Carolina Cabrera et Jean-Pierre Beillard. Samedi 23 avril de 10h à 18h et dimanche 24 avril de 14h à 18h.

